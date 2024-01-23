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Filipinler Devlet Başkanı UCM soruşturmasını egemenlik tehdidi olarak görüyor - Son Dakika
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Filipinler Devlet Başkanı UCM soruşturmasını egemenlik tehdidi olarak görüyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 'uyuşturucuyla savaş' operasyonlarına ilişkin soruşturmasını egemenliklerine yönelik tehdit olarak gördüğünü belirtti. Marcos Jr, UCM'nin soruşturmasına yardımcı olmayacaklarını ve heyetin ülkeyi ziyaret etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. UCM, Filipinler'in 'uyuşturucuyla savaş' operasyonlarındaki insanlığa karşı suçlar için soruşturma yürütüyor.

Filipinler Devlet Başkanı UCM soruşturmasını egemenlik tehdidi olarak görüyor
23.01.2024 - 12:02,
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarına ilişkin soruşturmasını egemenliklerine yönelik tehdit olarak gördüğünü belirtti.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos Jr, UCM'nin soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marcos Jr, "Bunu egemenliğimize yönelik tehdit olarak görüyorum. Bu nedenle, Filipinler hükümeti UCM'nin yürüttüğü herhangi bir soruşturmaya yardımcı olmak için parmağını bile kıpırdatmayacak." ifadesini kullandı.

UCM heyetinin ülkeyi ziyaret edebileceğini ancak soruşturmada onlarla işbirliği yapmayacaklarını belirten Marcos Jr, kolluk kuvvetleri dahil tüm kamu kurumlarına, kendileriyle temasa geçmeye çalışmaları halinde heyetin sorularını yanıtlamamaları talimatı verdiğini kaydetti.

UCM ve Filipinler'in "uyuşturucuyla savaş" operasyonları

UCM, Eylül 2021'de eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin göreve geldikten sonra başlattığı "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler'in aynı iddiaların incelediği ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığını öne sürmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

UCM, 18 Temmuz 2023'te soruşturmanın devamına karar vermişti.

Filipinler hükümeti, çoğu yoksulluk içinde yaşayan 6 binden fazla şüphelinin, uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda öldüğünü belirtiyor.

Ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu ifade eden insan hakları grupları ise "polis tarafından görevlendirilmiş olabileceği düşünülen motosikletli silahlı kişiler tarafından işlenen faili meçhul cinayetlerin" de ölü sayısına eklenmesi gerektiğini söylüyor.

Filipinler UCM'den çekilmişti

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimi yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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