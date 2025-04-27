Filistin\'den Netanyahu\'nun "saçma" sözlerine tepki: Filistin devleti barışın anahtarıdır

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin devletinin kurulmasının bölgede güvenlik, barış ve istikrarın anahtarı olduğunu söyledi.Şeyh, Filistin devletinin kurulmasını "saçma" bir fikir olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"FİLİSTİN DEVLETİ BARIŞIN ANAHTARIDIR"

Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, "Filistin devleti, güvenlik, barış, istikrar ve refahın anahtarıdır. Saçma olan, İsrail'in devam eden işgali, suç işleme ve uluslararası hukuku ihlal etme konusundaki ısrarıdır." dedi.

İsrail işgalinin son bulacağına işaret eden Şeyh, "Filistin'deki en küçük zeytin ağacının ömrü, mutlaka ortadan kalkacak olan bu işgalden daha uzundur." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: SAÇMA FİKİR