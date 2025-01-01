Filistin'e destek için yüz binlerin Galata Köprüsü'nde buluştuğu eylem sona erdi

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Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem tamamlandı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılar Galata Köprüsü'ne kortejler eşliğinde yürüdü.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için bazı katılımcılar da belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi.

Eylemi teknelerden takip edenler de meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları salladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce " Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Köprüdeki eylemde katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Eylemde, tekbir getiren katılımcılar, "Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim", "Bir güneş doğuyor", "Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı Türkçe ve İngilizce döviz ve pankartlar ile meşaleler taşıdı.

Eylemde, şehitler ve Filistinliler için de dualar edildi.

Çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın çok sayıda vatandaş yer aldı

Filistin'le ilgili söylenen şarkılara katılımcılar hep bir ağızdan eşlik ederken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da kurulan platformlardan eylemi takip etti.

Çocuk, genç, yaşlı, erkek ve kadın çok sayıda vatandaşın yer aldığı eyleme yabancılar da destek verdi.

Aralarında kefiye takan ve Osmanlı kıyafeti giyenlerin de bulunduğu katılımcılar, köprü ve çevresine kurulan dev ekranlardan da eylemi takip etme imkanı buldu. Yürüyüşe 450 bin kişinin katıldığı anons edildi.

Eyleme katılanlardan bir kişinin taşıdığı, üzerinde "Terörist İsrail" yazılı İsrail bayrağı renklerinde kafası olmayan insan şeklindeki maket dikkati çekti.

Yine, kırmızı boyalı beyaz tişört giyen bir katılımcı aynı renklerdeki kundak içinde oyuncak bebeği kucağında taşırken elinde de "Baby Killer" yazılı döviz tuttu.

Öte yandan, yardım kuruluşları ve belediyelerin yemek tırları ve araçlarındaki ikramlar eylem boyunca sürdü. Gazze'ye bağış toplamak için takvim satanlar da alanda yer aldı.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Bilal Erdoğan, İbrahim Beşinci, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen, aktivist Mina Kahraman konuşma yaparken, Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Enes Yalman da katılımcılara İngilizce seslendi.

Sanatçıların da şarkılarını seslendirdiği eylem, konuşmaların ardından Milli İrade Platformu Genel Sekreteri Hüseyin Kader'in yaptığı duayla sona erdi.

Programın sona ermesiyle alandan kimi vatandaşlar deniz yoluyla kimisi de tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarıyla ayrıldı.

Vatandaşlar, duraklarda da yoğunluğa sebep oldu.

"Yeni yılın ilk gününde dünyaya mesaj verdik"

Eyleme katılan vatandaşlardan Emine Karataş, Filistin için hüzünlü olduklarını söyledi. Ölenlerin mazlum ve hiçbir suçu olmadığını anımsatan Karataş, "Günahsız çocuklar, babaların, annelerin feryadına artık yüreğimiz dayanmıyor. Bir an önce son bulsun istiyoruz." dedi.

Eylemdeki coşkuyu çok güzel bulduğunu kaydeden Havva Topçu da "Çok mutlu olduk. Yeni yılın ilk gününde dünyaya mesaj verdik. Gazze için, zulme dur demek için hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Hümeyra Topçu ise yeni yılın ilk gününde dünyaya verdikleri mesajın bir ruhun uyanmasına vesile olmasını temenni etti. Topçu, "Burada çok coşkulu bir kalabalık vardı. İnşallah daha da güzel organizasyonlar olur, inşallah güçlü şekilde sesimizi duyurabilmişizdir." diye konuştu.

Etkinliğin çok kıymetli olduğunu kaydeden Salih Baydar da en yakın zamanda Kudüs'te de program yapmak istediklerini, Emevi Camii'nde olduğu gibi Kudüs'te de bu işi başaracaklarına inandıkları için Galata Köprüsü'ne geldiklerini belirtti.

Yürüyüşe Adana Çukurova Üniversitesinden katılan Gine-Bissaulu öğrenci Abdulai Embalo, bu zalimliğin bitmesini istediklerini belirterek, "Tüm dünyayı Müslümanlara zehir eden insanlara artık yeter demeye geldim. Bence bu zulme de artık yeter demeliyiz, Müslümanlar olarak birlik olup bu zalimliğe bir son verelim." dedi.

Zulme Karşı Duran Doktorlar Platformundan Rumeysa Günay İnanç da meslektaşları için alanda olduklarını ve zulme son verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Gönlü olup da gelemeyen milyonlarca da insan var"

Gazze için umutlu olduğunu dile getiren Mustafa Sönmez, yüreklerinin kan ağladığını belirterek, "Onlar bizim kardeşlerimiz, bizim ecdadımız ne zaman oradan çıktı orası, perişan oldu inşallah tekrar oraya gideceğiz, tekrar orası fethedilecek. Biz buna canı gönülden inanıyoruz, zulme dur demek için bütün Müslümanları gördünüz işte, 450-500 bine yakın insan geldi, burada gönlü olup da gelemeyen milyonlarca da insan var." dedi.

Kudüs'e en yakın zamanda kendi araçlarıyla gideceklerine inandığını kaydeden Yasemin Atak, "Ben şoför olarak gideceğim, grubum hazır. Orada olacağım, buna güveniyorum ve Rabbimin izniyle de biz her zaman oradayız, gönlümüz orada, biz orayı fethettik zaten. Ben 2023'te Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın önünde yaptığım o dualarla bunun hedef olduğunu biliyordum ve ben orada olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Atak, katılımcıların çok güzel bir topluluk olduklarını belirterek, "Bu toplumdan doğacak bir gün güneş burada ve bu toplum yıkılmaz, yükselir. İnanıyoruz ki Müslümanlar kardeştir ve zulme sessiz kalamayız, zulmün yanında hiçbir zaman olmadık. Zulme karşıyız ve tüm mazlumların da yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz." dedi.

Duygulu olduğunu ifade eden Fatmanur Arıcı, Filistin'de yaşananların son bulmasını diledi.

Ahmet Salih Öztürk de birçok farklı kesimden gönüllünün yürüyüşe katıldığına dikkati çekerek, "Burada Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Yahudi'si yani birçok dini gruptan insanlar gelip insan haklarını savunuyor. Bu da aslında insanların bir olduğunu gösteriyor. Bu zulüm sadece Müslümanlar için değil, bütün dinler için yapılan bir zulümdür. 'Mescid-i Aksa Müslümanların' diyoruz fakat orada yapılan insanlık suçu bütün dünya için geçerli. Bu dünya suçunu da destekleyen zalimleri kınıyoruz ve hepsine lanet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.