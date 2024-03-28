Filistin'in yeni Başbakanı Muhammed Mustafa'nın, kabinesini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğu belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Başbakan Mustafa'nın, 23 bakandan oluşan 19'uncu kabineyi ve hükümet programını Abbas'a sunduğu kaydedildi.
Abbas'ın yayımladığı kararnameyle hükümet listesini onayladığı aktarıldı.
Başbakan Mustafa'nın aynı zamanda Dışişleri Bakanı olarak görev aldığı hükümetin, 31 Mart'ta Abbas önünde yemin ederek göreve başlayacağı ifade edildi.
Haberde, hükümet programının, "Gazze halkına yönelik kapsamlı bir insani ve acil yardım planının geliştirilmesi, Gazze ve Batı Şeria'nın yeniden yapılandırılması ve ekonominin istikrara kavuşturulmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasını" içerdiği belirtildi.
Hükümet programının ayrıca, kurumsal reform, kurumların yeniden yapılandırılması ve birleştirilmesi, yolsuzlukla mücadele, dijital dönüşüm, hizmet düzeyinin yükseltilmesi, yargı sisteminin güçlendirilmesi, güvenlik ve emniyetin artırılmasını içerdiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Filistin'in yeni Başbakanı kabinesini Devlet Başkanı'na sundu - Son Dakika
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan atık depolama tesisinde çıkan yangın, Ergene ilçesinden de yoğun dumanla görüldü. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray Futbol Takımı, milli takım arasında Antalya'da kamp yaparken teknik ekip ve basın mensupları arasında maç düzenlendi. Teknik ekip, 13-3'lük skorla galip geldi ve Ali Yiğit Buruk 3 gol attı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un ücretsiz izin aldığını açıkladı. Şahin, Şengül Kurum'un etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek eşinin yanında olmasında hiçbir mahsur olmadığını belirtti ve yalan yanlış algılarla kurumu ve çalışanlarını yıpratmaya izin vermeyeceklerini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen 5. Makale Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, savcı Mehmet Selim Kiraz'a yapılan saldırının Türkiye'nin geleceğine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti ve terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, törende makale yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan üst aramasında, E.A. ve N.B. isimli 2 kişinin üzerinde 198 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ankara'nın Dikmen semtinde mikser kamyonu yokuşa dönmek isterken virajı alamayınca devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Z. O. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim aracına yapılan saldırıyı kınayarak düzenlenen yürüyüşe katıldı. Saldırı, Yarenlik Alanı'nda gerçekleştirilen protesto yürüyüşü ile tepki gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?