Filistin Meselesi Öncelik

Arap Parlamentolar Arası Birliği, Filistin meselesinin halen Birliğin öncelikli çalışma konusu olduğunu bildirdi.

Cezayir'de Arap parlamentolarından heyetlerin katılımıyla 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan 38. Arap Parlamentolar Arası Birliği Konferansı öncesinde Birliğin Yürütme Komitesi bir toplantı düzenledi.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buğali, Arap Parlamentolar Arası Birliğinin "dönem başkanı" sıfatıyla toplantıda bir konuşma yaptı.

Buğali, toplantının hızlı jeopolitik gelişmelerin yaşandığı sıkıntılı bir dönemde gerçekleştirildiğine işaret etti.

"Tarihi, insani ve siyasi boyutlarıyla Filistin meselesi, hala başlıca önceliğimiz." diyen Buğali, Filistin meselesine verilen desteğin duygusal olmanın ötesinde, kaynağını adalet ve özgürlük ilkelerinden alan ve Arap ülkeleri ile parlamentoları tarafından desteklenen bir tutum olduğuna dikkati çekti.

38. Arap Parlamentolar Arası Birliği Konferansı, "Bölgesel ve Uluslararası Değişimler Işığında Arap Parlamentolar Arası Birliğinin Rolü" temasıyla Cezayir'de düzenlenecek.