Filistin Sağlık Sektörü Krizde

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Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sektörünün ilaç ve tıbbi malzeme konusunda "büyük bir yoklukla" karşı karşıya olduğunu ve Bakanlığın borcunun 3 milyar şekele (yaklaşık 800 milyon dolar) yaklaştığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Vail eş-Şeyh, Filistin devlet televizyonuna konuştu.

Şeyh, "Bakanlık depolarında 20'si kanser ilacı 120 çeşit ilaç ile 170'i özellikle kalp ve göz ile ilgili olmak üzere 420 çeşit tıbbi sarf malzemesinin bakiyesi sıfırlandı." dedi.

Bu durumu "sağlık sektörünü doğrudan etkileyen büyük bir sorun" şeklinde değerlendiren Şeyh, Sağlık Bakanlığının borcunun 3 milyar şekele (yaklaşık 800 milyon dolar) yaklaştığını, bunun en büyük bölümünün de devlet ve özel hastanelere olduğunu belirtti.

Şeyh, borcun önceki yıllardan kaldığını ifade ederek, Maliye Bakanlığının da borcu kapatmak için ödeme yaptığını ancak, tüketimin ödenenden fazla olduğunu kaydetti.

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılardan bu yana kesinti yapıyor.