Filistin, Yahudi yerleşimcilere karşı tutuklama çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistin, Yahudi yerleşimcilere karşı tutuklama çağrısı yaptı

Filistin, Batı Şeria'da suç işleyen yasa dışı Yahudi yerleşimciler hakkında tutuklama kararı çıkarılması çağrısında bulundu. Uluslararası toplumdan ise yasa dışı yerleşim birimlerinin durdurulması ve destekçilerinin cezalandırılması istendi. Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu birçok Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

14.04.2024 15:59
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Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işgal altındaki Batı Şeria'da suçlar işleyen yasa dışı Yahudi yerleşimciler hakkında tutuklama kararı çıkarılması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki Filistin beldelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistinlilere karşı suç işleyen radikal yerleşimciler ve onları destekleyenler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının hızlandırılması ve bu kişilerin UCM'ye sevk edilmesi" çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumdan "Tel Aviv yönetiminin tüm yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulması, silahlı yerleşimcilerin ve milislerin dağıtılması, silahlarının alınması, bu kişilerin finanse edilmemesi ve destek olanların cezalandırılmaları için acil müdahalede bulunması" istendi.

Silahlı Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği ihlallerin kınandığı açıklamada ayrıca savunmasız Filistinlilere gerçek mermilerle ateş edilmesine, evlerinin ve araçlarının yakılmasına tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Radikal yerleşimcilerin kışkırtmaları ciddi ölçüde arttı. İsrail ordusunun korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin örgütlü terörü benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Yerleşimci milisler, Tel Aviv tarafından siyasi düzeyde de destekleniyor."

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan bir çocuğun ortadan kaybolmasının ardından 12 Nisan'dan bu yana silahlı Yahudi yerleşimciler Filistin beldelerine saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki Yahudi yerleşimci çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurdu.

Yahudi yerleşimcilerin cuma akşamından bu yana Filistin'in köy ve beldelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi gerçek mermiyle yaralandı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, Yahudi yerleşimcilere karşı tutuklama çağrısı yaptı - Son Dakika

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