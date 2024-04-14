Filistin, Yahudi yerleşimcilere karşı tutuklama çağrısı yaptı

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işgal altındaki Batı Şeria'da suçlar işleyen yasa dışı Yahudi yerleşimciler hakkında tutuklama kararı çıkarılması çağrısında bulundu.
Filistin Dışişleri Bakanlığından, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki Filistin beldelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Filistinlilere karşı suç işleyen radikal yerleşimciler ve onları destekleyenler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının hızlandırılması ve bu kişilerin UCM'ye sevk edilmesi" çağrısı yapıldı.
Uluslararası toplumdan "Tel Aviv yönetiminin tüm yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulması, silahlı yerleşimcilerin ve milislerin dağıtılması, silahlarının alınması, bu kişilerin finanse edilmemesi ve destek olanların cezalandırılmaları için acil müdahalede bulunması" istendi.
Silahlı Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği ihlallerin kınandığı açıklamada ayrıca savunmasız Filistinlilere gerçek mermilerle ateş edilmesine, evlerinin ve araçlarının yakılmasına tepki gösterildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Radikal yerleşimcilerin kışkırtmaları ciddi ölçüde arttı. İsrail ordusunun korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin örgütlü terörü benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Yerleşimci milisler, Tel Aviv tarafından siyasi düzeyde de destekleniyor."
İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan bir çocuğun ortadan kaybolmasının ardından 12 Nisan'dan bu yana silahlı Yahudi yerleşimciler Filistin beldelerine saldırılarını artırdı.
İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki Yahudi yerleşimci çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurdu.
Yahudi yerleşimcilerin cuma akşamından bu yana Filistin'in köy ve beldelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi gerçek mermiyle yaralandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
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