 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistinli polisler Gazze Şeridi'nde görüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Filistinli polisler Gazze Şeridi'nde görüldü

Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalara rağmen Filistinli polislerin çoğu bölgede görüldüğü bildirildi. Polisler, güvenlik kaosunu önlemek ve hırsızlık gibi suçları engellemek için çalışıyor.

Filistinli polisler Gazze Şeridi\'nde görüldü
14.12.2023 - 20:27,  Güncelleme: 20:29
Abone Ol

Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki çeşitli bölgelerde Filistinli direniş güçleri ile İsrail ordusu arasında çıkan şiddetli çatışmalara rağmen, Filistinli polislerin Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinde dikkat çekici bir şekilde görüldüğü bildirildi.

Görgü tanıkları AA muhabirine, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin yanı sıra kuzeydeki Cibaliya beldesinin "El-Faluca" bölgesi ile güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerinde yüzlerce Filistinli polis memurunun göründüğünü belirtti.

Görgü tanıkları, Filistin polisinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaştan dolayı ortaya çıkabilecek herhangi bir güvenlik kaosuna karşı önlem amacıyla Gazze geneline yayıldığını söyledi.

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre Filistin polisi Gazze Şeridi'ndeki şehirleri terk etmedi ancak bu sefer yoğun bir şekilde görülmeleri dikkat çekti.

Cibaliya beldesindeki Acil Durum Komitesi Üyesi Musab Abdunnebi de Filistinli polis memurlarının, İsrail'in sürdürdüğü savaşın ilk gününden bu yana Gazze Şeridi'ndeki şehirleri, yolları ve beldeleri hiç terk etmediğini söyledi.

Abdunnebi, Filistin polisinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının artması nedeniyle güvenliği kontrol etmek ve herhangi bir hırsızlık veya suçun meydana gelmesini önlemek için çalıştığını dile getirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kaos ve güvenlik kaosu yayma konusunda tamamen başarısız olduğunu kaydeden Abdunnebi, güvenlik güçleri ve polisin varlığının, İsrail ordusunun şu ana kadar bölgeyi gerçek anlamda kontrol edemediğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Günlerdir Şucaiyye, Cibaliya ve Han Yunus bölgelerinde Filistinli direniş güçleriyle İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu bu bölgelerin derinliklerine girmeye çalışıyor ancak oradaki şiddetli çatışmalara rağmen bugüne kadar başarılı olamadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli polisler Gazze Şeridi'nde görüldü - Son Dakika


20:28
Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu: Artık bu saçma suçlamalara son verelim Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu: Artık bu saçma suçlamalara son verelim
19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu
18:44
Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01
2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi

Son Dakika
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu: Artık bu saçma suçlamalara son verelim
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Kanarya tur peşinde! Fenerbahçe-Spartak Trnava maçında ilk 11'ler belli oldu
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekiyor
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 20:44:47. #1.12#
SON DAKİKA: Filistinli polisler Gazze Şeridi'nde görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement