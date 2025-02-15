Filistinli Rehineler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Filistinli Rehineler Serbest Bırakıldı

İsrail-Hamas ateşkesinde, 369 Filistinli rehine Uluslararası Kızılhaç'a teslim edildi.

15.02.2025 14:12
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(ANKARA) - İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Ofer Hapishanesi ve Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli rehineler, Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında altıncı rehine takası bugün yapılıyor. Hamas'ın elindeki Rusya asıllı İsrail vatandaşı Alexander Troufanov, Arjantin asıllı İsrail vatandaşı Yair Horn ve ABD asıllı İsrail vatandaşı Sagui Dekel-Chen'i bugün serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, 369 Filistinli rehineyi serbest bıraktı. Filistinli rehineler, Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Bugün serbest bırakılan rehineler, müebbet hapis cezasına çarptırılan 36 Filistinli ve 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi'nden tutuklanan 333 Filistinliyi içeren şimdiye kadar serbest bırakılan en büyük grubu oluşturuyor.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'nın haberine göre Filistinli esirlerden 24'ü Gazze Şeridi'nden sınır dışı edilerek önce Mısır'a ardından da Tunus, Katar ya da Türkiye gibi üçüncü bir ülkeye gönderilecek. Esirler arasında 13 müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmed el-Fransız lakaplı Ahmed Barghouti'nin de bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: ANKA

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