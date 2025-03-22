(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Filiz Akın'ı kaybettik. Zarafetiyle, duruşuyla, sinemamızda açtığı yolla hepimizin kalbinde yer etti. Doğduğu Beypazarımızın sokağında ismi, bu ülkenin hafızasında ise izi kalacak. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sinema oyuncusu Filiz Akın'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Filiz Akın'ı kaybettik. Zarafetiyle, duruşuyla, sinemamızda açtığı yolla hepimizin kalbinde yer etti. Doğduğu Beypazarımızın sokağında ismi, bu ülkenin hafızasında ise izi kalacak. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."