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Finike'de beton mikseri çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Finike'de beton mikseri çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde, beton mikserinin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Mikser, yol kenarına park edilen otomobilin yanında duran kişiye çarptıktan sonra devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, diğerleri yara almadan kurtuldu. Ölen kişinin cenazesi hastane morguna gönderildi.

Finike\'de beton mikseri çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
17.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:25
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Antalya'nın Finike ilçesinde yolun kenarında bekleyen kişi, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

M.Y. idaresindeki 65 ACB 351 plakalı beton mikseri, Kumluca-Finike kara yolu Tır Parkı Kavşağı'nda, yol kenarına park ettikleri otomobilin yanında duran Atilla Gündüz ve Doğan Gündüz'e çarptıktan sonra devrildi.

Kazada Doğan Gündüz hayatını kaybetti, mikser sürücüsü ve Atilla Gündüz ise yara almadan kurtuldu.

Ölen Gündüz'ün cenazesi incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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