Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, "Emniyet Kemeri Sizi Hayata Bağlar" konulu etkinlik düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı koordinesinde, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet kemeri takma konusunda farkındalık yaratmak için program gerçekleştirildi.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Kemal Karayaka ile protokol üyeleri, simülasyon tırındaki eğitimi izledi.
Yaklaşık 400 öğrenci ve 300 vatandaşın katıldığı etkinliklerde, emniyet kemerinin önemi önce teorik olarak anlatıldı, sonra vatandaşlara simülasyon araçlarında uygulamalı gösterildi.
Jandarma ekipleri, etkinliğe katılan öğrencilere bisiklet kaskı, hikaye ve boyama kitapları hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Finike'de Emniyet Kemeri Farkındalığı - Son Dakika
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