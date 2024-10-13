Finike\'de Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi

Antalya'nın Finike ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Muhammet Ö'nün kullandığı, tarım işçilerini taşıyan 07 VCL 79 plakalı kamyonet, Elmalı-Finike kara yolu Kapıçay mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Finike ve Kumluca Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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