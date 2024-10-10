Finlandiya'dan İsrail'e Kınama

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Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve Savunma Bakanı Antti Hakkanen, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait gözlem kulesini hedef aldığı saldırıyı kınadı.

Finlandiya basınındaki haberlere göre, İsrail'in UNIFIL'e saldırısını kınayan Orpo, Finlandiya'nın durumu yakından takip ettiğini ve saldırıda hiçbir Finlandiya vatandaşının zarar görmediğini bildirdi.

Orpo, saldırıyı "oldukça ciddi" ve kınanması gereken bir durum olarak nitelendirerek, olayın derinlemesine araştırılması gerektiğini vurguladı.

Saldırıyı kınayan Savunma Bakanı Hakkanen de BM güçlerinin konuyla ilgili İsrail ordusuyla diyalog içinde olduğunu belirtti. Hakkanen, daha önce benzer olayların yaşandığını ancak bunun vakanın ciddiyetini azaltmadığını kaydetti.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta süren gerginliğe işaret edilmişti.

İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtilmişti.