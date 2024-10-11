Firari Hırsız Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, kesinleşmiş 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphelendikleri Y.A'yı (46) durdurdu.
Yapılan incelemede hırsızlık suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Y.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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