Firari Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hırsız Yakalandı

Buca'da, 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.

11.10.2024 16:18
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İzmir'in Buca ilçesinde, kesinleşmiş 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphelendikleri Y.A'yı (46) durdurdu.

Yapılan incelemede hırsızlık suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Y.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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