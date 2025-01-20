Çanakkale'de hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmada, hakkında çeşitli suçlardan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (28) yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Çanakkale'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?