Firari hükümlü Genç ilçesinde yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık yapmaktan hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.B'nin yerini tespit etti.

Ekipler düzenlediği operasyon sonucu hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.