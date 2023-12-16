Firari hükümlü Genç ilçesinde yakalandı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde, hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık yapmaktan hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.B'nin yerini tespit etti.
Ekipler düzenlediği operasyon sonucu hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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