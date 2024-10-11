Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

İzmir'de, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Bornova'da uygulama yapan polis ekipleri, İ.U'yu durdurdu.
Yapılan incelemede kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen İ.U, emniyete götürüldü.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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