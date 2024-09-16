Kayseri'de hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Konutta silahla yağma ve dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası olan F.P'nin (46) yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.P'yi yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?