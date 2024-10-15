Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde çeşitli suçlardan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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