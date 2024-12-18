Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir eğlence merkezindeki denetimlerinde "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.