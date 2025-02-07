Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki denetimlerinde "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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