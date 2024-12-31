Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışbaşı Mahallesi Kirmir Çayı köprüsünde yaptığı denetimde, bilişim suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T'yi (21) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?