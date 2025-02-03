Fitre Bedeli Eleştirildi - Son Dakika
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Fitre Bedeli Eleştirildi

CHP'li Semra Dinçer, 180 liralık fitre bedelinin yetersiz olduğunu vurguladı.

03.02.2025 15:45
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Bir kişinin iki doyumluk yemeği ölçek alınarak 180 lira olarak açıklanan fitre bedeline bugün yurttaş sahur bile yapamayacak duruma gelmiştir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı fitre miktarı ile ilgili "TÜİK-Diyanet el ele süslü rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Bir kişinin iki doyumluk yemeği ölçek alınarak 180 lira olarak açıklanan fitre bedeline bugün yurttaş sahur bile yapamayacak duruma gelmiştir. TÜİK'den sonra Diyanet de resmen vatandaşla alay ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dinçer, yatığı açıklamada şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz bir yılda TÜİK rakamlarına göre gıda enflasyonun yüzde 41'in üzerinde olduğu bir ortamda dahi fitre hesabına yüzde 38 artış yapılmıştır. Bugün en ucuz öğle yemeğinin fiyatının 180 lirayı aşıyor. 1 kilo et 500 ila 800 lira olmuş. 1 kilo peynir en az 200 lira. Bir simit dahi 20 lira. Halkın tüm kesimlerinin geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde böyle bir rakam belirlemek, AKP iktidarının ve onun aparatı gibi çalışan kurumların gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne sermektedir. Halka 180 lira ile karınlarını doyurabileceklerini önerenler, saraylarında sefa sürmeye devam ediyorlar.

İşçiye, emekçiye, memura zam vermemek için türlü türlü oyunu yapanlar, insanların karınlarını 180 liraya doyurabileceklerini iddia ediyorlar. Sokağa çıkmaktan, pazara inmekten imtina eden AKP iktidarı, bu yıl da vatandaşın Ramazan heyecanına ve bayram sevincine ket vuracak. 180 lirayla bir kişiye ne yemek yedirebilirsiniz ne de doğru düzgün bir gıda yardımı yapabilirsiniz. 180 lirayla vatandaş bırakın iftarı, sahur bile yapamaz. Belirlenen bu miktarın kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayabileceğini düşünmek de ancak AKP iktidarına yakışırdı. Belirlenen fitre miktarı Ramazan ayında iftar sofralarının boş kalacağının en önemli kanıtıdır."

Kaynak: ANKA

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