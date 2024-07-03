Fiyat artışları (1)

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi.

03.07.2024 10:21
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 65,07, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,97 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği tahmininde bulunmuştu.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak1,101,822,461,021,061,351,6811,106,656,7

0,330,553,980,990,451,842,6610,454,154,14
Şubat0,71-0,020,810,730,160,350,914,813,154,53

1,20-0,201,262,680,090,481,227,221,563,74
Mart1,19-0,041,020,991,030,571,085,462,293,16

1,050,401,041,541,580,874,139,190,443,29
Nisan1,630,781,311,871,690,851,687,252,393,18

1,430,520,762,602,981,284,347,670,813,60
Mayıs0,560,580,451,620,951,360,892,980,043,37

1,111,480,523,792,671,543,928,760,651,96
Haziran-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,921,64

0,250,410,073,030,090,694,016,776,501,38
Temmuz0,091,160,150,551,360,581,802,379,49

-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,23

Ağustos0,40-0,290,522,300,860,861,121,469,09

0,980,080,856,60-0,592,352,772,415,89

Eylül0,890,180,656,300,990,971,253,084,75

1,530,290,2410,880,132,651,554,783,4

Ekim1,551,442,082,672,002,132,393,543,43

-0,200,841,710,910,173,555,247,831,94

Kasım0,670,521,49-1,440,382,303,512,883,28

-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,81

Aralık0,211,640,69-0,400,741,2513,581,182,93

-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,14

Yıllık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak7,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,86

3,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,2
Şubat7,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,07

3,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,29
Mart7,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,50

3,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,47
Nisan7,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,80

4,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,66
Mayıs8,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,45

6,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,68
Haziran7,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,6

6,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,09
Temmuz6,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,83

5,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,50

Ağustos7,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,94

6,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,41

Eylül7,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,53

6,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,44

Ekim7,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,36

5,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,39

Kasım8,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,98

5,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,25

Aralık8,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,77

5,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,22

(Sürecek)

Kaynak: AA

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