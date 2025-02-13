Flamingolar Van Gölü'nde Kışlıyor - Son Dakika
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Flamingolar Van Gölü'nde Kışlıyor

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Sıcak kış nedeniyle Van Gölü havzasındaki flamingolar konaklama sürelerini uzattı.

13.02.2025 15:12
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Van Gölü havzası seven flamingolar kışında gitmedi

VAN - Van Gölü havzasının göçmen misafirleri flamingolar, havanın sıcak geçmesinden dolaylı konaklama sürelerini uzattı.

Her yıl çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve adeta kuş cennetini andıran Van Gölü havzası göçmen misafirleri, kış mevsimin sıcak geçmesinden dolaylı konaklama sürelerini uzattı. Her yıl Afrika ve İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Van Gölü Havzası'nda bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar, bu yıl yoğun kafileler halinde İpekyolu ilçe sınırında yer alan Erçek Gölü, Çelebibağı sulak alanı, Muradiye Bendimahi sulak alanı ve Gevaş Göründü sulak alanlarını mesken tuttu. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Van Gölü Havzası çevresinde görülen flamingolar, kıyı şeridini adeta beyaza bürüdü. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 250'sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Son yıllarda zaman zaman kış mevsiminde göç etmediği görülen flamingolar Gevaş Göründü sulak alanını mesken ettiler.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bayrak türlerden olan ve ilkbaharda selam getirip, sonhabarda ise selamımızı başka yerlere götüren Allıturna'lar (Flamingo) genellikle Mart ayının sonu ile Nisan ayının başlarında buraya gelirler. Ekim ve Kasım gibi buradan selam götürmektedirler. Son birkaç yıldır bazı flamingolar buraya yerleşip kış mevsimini burada geçiriyorlar. Yaz mevsiminde yaklaşın 10 bin flamingo buraya geliyorsa yaklaşık yüzlercesi de göç etmeyip burada kalıyor. Her sene bu sayılarda değişik olmakla beraber artış gösteriyor. Erçek, Gevaş, Muradiye ve Erciş'teki sulak alanlarında kış mevsimini geçiriyorlar. Van bölgesinde iklim sıcak ve yumuşak geçiyor. Yaban hayvanları aynı zamanda meteoroloji uzmanlardır. Gıdalarının ve güvenliklerinin tehlikeye girmeyeceğini hissederlerse burada kalmaya devam ederler. Eğer meteorolojik olaylar, küresel ısınma böyle devam ederse buraya göçmen olarak gelen Allıtırunalar önümüzdeki yıllarda mevsimler böyle devam ederse burada da üremeye geçebilirler. Yüzlerde flamingo bu sene kış mevsimini Van Gölü havzasında geçiriyor. Şuana kadar her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Böyle devam ederse Allıturnaların sayıları artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

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