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Flamingolarla Gün Batımı Keyfi

Van’ın Erçek Gölü'nde gün batımında oluşan kızıllık, flamingolarla muhteşem manzaralar sunuyor.

08.10.2024 21:37
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Flamingolarla gün batımı manzarası mest etti

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde gün batımında Erçek Gölü'nde oluşan kızıllık, flamingolar ile güzel görüntüler oluşturdu.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile on plana çıkan Van, gün batımı ile de farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Güneşin batışının en iyi izlendiği yer olan kentte, güneşin kızıllığı muhteşem manzaralar oluşturuyor. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan bin 808 rakımdaki Erçek Gölü'nde oluşan kızıllık, havzanın narin misafirleri flamingolar ile güzel manzaralar oluşturdu.

Türkiye de bulunan 453 kuş türünün yarısı Erçek Gölü havzasında varlığını sürdürürken flamingolar gibi göçmen kuşların da konaklama ve üreme alanı olan zengin bir doğal ortam oluşturuyor. Doğal bir kuş cenneti olan Erçek Gölü, Van Gölü'nün doğusunda, tuzlu ve sodalı suyu olan bir göl. Doğal olarak hiçbir balık türü yaşamadığı Erçek Gölü'nde 1985 yılında Van Tarım İl Müdürlüğü tarafından Van Gölü'nden alınan inci kefali yavruları yurtlandırıldı. Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan ve bin 808 rakımda olan Erçek Gölü, 114 kilometre yüzey alanıyla Van Gölü'nden sonraki en büyük göl.

Kaynak: İHA

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