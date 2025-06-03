FLORANSA, 3 Haziran (Xinhua) -- İtalya'nın Floransa kentinde Rönesans mimarisinin eşsiz silüetine ev sahipliği yapan Arno Nehri üzerinde geleneksel Çin Ejderha Teknesi yarışı düzenlendi. Ritmik davul seslerinin yankılandığı etkinlikte, festivalin coşkulu atmosferi izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Son Dakika › Güncel › Floransa'da Çin Ejderha Teknesi Yarışı - Son Dakika
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