Foça'da zeytin ağaçlarında budama başladı
İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde zeytin hasadı sonrasında gelecek yıl daha fazla ürün ve yüksek kalite için zeytinliklerde budanma çalışmaları başladı.
Ege'de turizmin yanında tarımsal faaliyetleri ile de ön planda olan, İzmir'in gözde sahil ilçelerinden Foça'da, zeytinlik alanlar budama çalışmaları ile hareketlendi. Ağaçlara budamayla belirli bir şekil vererek maksimum verimi elde etmeye çalışıyor. Zeytin yetiştiriciliğinde genellikle budama iki yılda bir yapılıyor. Her yıl hafif budamalar yapılarak da ağacın gelişimi kontrol altında tutulmaya çalışılıyor.
Budamayla ilgili bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, "Aslında sezon kurak geçtiği için 2024 yılında zeytin ağacı budaması çok fazla yapılmamalı. Zeytin ağacı budanırken ana çıkması gereken dal var mı ona bakmalı. Hasat esnasında kırılan dallar ile kurumuş veya donunmuş dallar kontrol edildikten sonra küçük dallar kesilmeli. Budama işlemi sırasında ağacın rüzgar ve güneş ışığı almasına da dikkat edilmelidir" dedi.
Çiftçilik ile uğraşan emekli tıp doktoru Hatice Yüksel, "Zeytinliğimiz de erken hasat sonrası budama işlemine geçtik. Budama zeytinler uyanmadan soğuk dönemde olması gerekiyor. Hekim olduğum için bilimsel olarak çalışma yapmak istiyorum budama işleminde üniversiteden hocalarımız var ayrıca kadim bilgi de benim için çok değerli çünkü budamayı yapan kişiler her zaman bu işi yapıyorlar bir şekilde eğitimlerini almışlar. Üniversite hocamız ve kadim bilgi ile bu işi yapan insanları bir araya getirdim. Herkes birbirinden bilgi alışverişi yaparak zeytin ağacı budama işini birlikte götürüyoruz" diye konuştu.
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