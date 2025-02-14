Francesca Albanese'ye Dries van Agt Ödülü - Son Dakika
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Francesca Albanese'ye Dries van Agt Ödülü

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistin hakları için mücadele nedeniyle ödüllendirildi.

14.02.2025 13:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Dries van Agt İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

Hollanda merkezli "The Rights Forum" tarafından verilen 2025 Dries van Agt Ödülü'nü bu yıl, Filistin halkının haklarının savunulmasındaki rolü sebebiyle Francesca Albanese aldı.

Ödül ile ilgili The Rights Forum'dan yapılan açıklamada, Lahey şehrindeki Nieuwe Kerk'te (Yeni Kilise) düzenlenen ilk "Dries van Agt Konferansı" kapsamında gerçekleştirilen törene büyük katılım sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, BM sisteminde İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine dair "makul gerekçeler olduğunu" ilk dile getiren isimlerden olan Albanese'nin, İsrail'i eleştirenlere yönelik antisemitizm suçlamalarına rağmen duruşunu sürdürdüğü kaydedildi.

Ödül töreninde The Rights Forum Başkanı Berber van der Woude'nin, Albanese için "Bu kadın doğal bir güç. Onun cesareti bulaşıcı. İsrail'in ihlallerinin ciddiyetini ve Batı'nın çifte standartlarını korkusuzca ortaya koyuyor." şeklindeki sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, Albanese'nin ilkeli duruşu sebebiyle Dries van Agt Ödülü'nü hak ettiği ifade edildi.

The Rights Forum'un Filistin'de insan hakları ve uluslararası hukuka bağlılık gösteren kişi ve kuruluşlara verdiği Dries van Agt ödülünü, geçen yıl Hollandalı "Zeytin Ağacı Dik" organizasyonu kazanmıştı.

Hollanda'da 1977-1982 yılları arasında başbakan olarak görev yapan Dries van Agt (1931-2024), son yıllarında Filistin davasına verdiği destekle biliniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, Hollanda, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Francesca Albanese'ye Dries van Agt Ödülü - Son Dakika

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