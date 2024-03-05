Frankfurt'ta Ramazan Ayı Özel Aydınlatmayla Karşılanacak

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Almanya'nın Frankfurt kentindeki Grosse Bockenheimer Caddesi, ramazan ayına özel süslenerek bir ay boyunca aydınlatılacak.

Frankfurt Belediye Meclisinin aldığı kararla, bu yıl ramazanın başlayacağı 10 Mart akşamından itibaren Grosse Bockenheimer Caddesi hilal, yıldız ve fanus fenerlerinin yanı sıra "Mutlu Ramazanlar" yazısıyla süslenip ay boyunca ışıklandırılacak.

Söz konusu kararın 2023'te meclisten çıktığı dönem Frankfurt Belediye Başkanı olan Nargess Eskandari-Grünberg, şehrin resmi internet portalından yaptığı açıklamada, ramazan aydınlatmasının tüm insanların barış içinde bir arada yaşamasını sembolize edeceğini söyledi.

Eskandari-Grünberg, "Frankfurt, dışlanmaya ve nefrete karşı barış ve insanlık için sinyal gönderiyor. Bunlar Müslüman karşıtlığına, ırkçılığa ve antisemitizme, çekincelere, dışlanmaya ve nefrete karşı birlikteliğin ışıklarıdır. Kriz ve savaş zamanlarında bu ışıklandırma tüm insanlar için bir umut işaretidir ve çeşitlilik içeren kentlerimizde uyumu güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner de internet portalında, ramazanın Müslümanlar açısından önemini ifade etti.

Aile, arkadaşlar ve komşularla toplum içinde huzurlu yaşamanın önemine işaret eden Arslaner, bu etkinlikle ramazan coşkusunu Frankfurt'ta yaşatmayı istediklerini belirtti.