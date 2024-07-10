Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Fransız aşırı sağı hakkında şikayette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Fransız aşırı sağı hakkında şikayette bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransız aşırı sağına yönelik övgü dolu sözlerini rahatsızlıkla karşıladı ve bu konuyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iletti. Chikli, aşırı sağ liderlerin birbirleriyle iyi ilişkilere sahip olmasının doğal olduğunu savunarak, Fransız aşırı sağına açık destek verdiğini belirtti. Macron, Chikli'nin açıklamalarının Fransa'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini ifade etti.

10.07.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkedeki seçimlere yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyduğu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "şikayet" ettiği İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransız aşırı sağı Ulusal Birlik (RN) partisi liderleri için övgü dolu sözler sarf ederek, aşırı sağa desteğini savundu.

Amerikan haber ajansı Media Line'a konuşan İsrailli Bakan Chikli, dünyadaki muhafazakar liderlerin birbirleriyle iyi ilişkilere sahip olmasının "doğal" bir durum olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Chikli, Fransa'daki genel seçimlerde "şu partiye ya da bu partiye oy verin" gibi bir açıklamada bulunmadığını ancak X hesabından yaptığı paylaşımlarla RN'nin önde gelen isimleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın bazı siyasi tutumlarını takdir ettiğini belirtti.

Paylaşımlarında, Le Pen'in Fransa'daki Yahudi karşıtı yürüyüşe katılmasını, RN liderlerinin "Filistin devletini şu an tanımanın terörizmi ödüllendirmek olacağı" yönündeki açıklamalarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrailli yetkililere yönelik yakalama kararına eleştirel yaklaşımlarını takdir ettiğini aktaran Chikli, Fransız aşırı sağına açık desteğini yineledi.

Chikli, Macron'un Netanyahu ile telefon görüşmesinde ileri sürdüğü söz konusu paylaşımlarının "Fransa'nın içişlerine karışmak anlamına gelmediğini" savundu.

Filistin yanlısı gösterilerin yapıldığı Fransa'da Yahudi toplumu için "derin endişe duyduğunu" dile getiren Chikli, ülkedeki genel seçimlerden solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının galip çıkmasının Yahudiler için "kötü" bir durum olduğunu iddia etti.

Bakan Chikli, Fransa'daki genel seçimlerin ikinci turu öncesi İsrail'in Reshet Bet radyosunda yaptığı konuşmada, aşırı sağcı Marine Le Pen'in başında olduğu Fransa'nın İsrail için "iyi" olacağını belirtmişti.

Macron, İsrailli Bakanın açıklamalarından rahatsızlığını Netanyahu'ya iletti

İsrail basını, Macron'un Bakan Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini bildirmişti.

Macron'un, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Chikli'nin açıklamalarının "kabul edilmez olduğunu" ve bunun "Fransa'nın iç işlerine karışmak" anlamına geldiğini aktardığı kaydedilmişti.

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN partisinin, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oyla galip gelmesi üzerine Macron, meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almıştı.

İlk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da yapılan genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi ittifakı 178 milletvekiliyle mecliste en fazla sandalyenin sahibi olmuştu.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Sözler, İsrail, Fransa, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Fransız aşırı sağı hakkında şikayette bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:40:01. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Fransız aşırı sağı hakkında şikayette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement