Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Fransız aşırı sağı hakkında şikayette bulundu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkedeki seçimlere yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyduğu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "şikayet" ettiği İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransız aşırı sağı Ulusal Birlik (RN) partisi liderleri için övgü dolu sözler sarf ederek, aşırı sağa desteğini savundu.

Amerikan haber ajansı Media Line'a konuşan İsrailli Bakan Chikli, dünyadaki muhafazakar liderlerin birbirleriyle iyi ilişkilere sahip olmasının "doğal" bir durum olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Chikli, Fransa'daki genel seçimlerde "şu partiye ya da bu partiye oy verin" gibi bir açıklamada bulunmadığını ancak X hesabından yaptığı paylaşımlarla RN'nin önde gelen isimleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın bazı siyasi tutumlarını takdir ettiğini belirtti.

Paylaşımlarında, Le Pen'in Fransa'daki Yahudi karşıtı yürüyüşe katılmasını, RN liderlerinin "Filistin devletini şu an tanımanın terörizmi ödüllendirmek olacağı" yönündeki açıklamalarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrailli yetkililere yönelik yakalama kararına eleştirel yaklaşımlarını takdir ettiğini aktaran Chikli, Fransız aşırı sağına açık desteğini yineledi.

Chikli, Macron'un Netanyahu ile telefon görüşmesinde ileri sürdüğü söz konusu paylaşımlarının "Fransa'nın içişlerine karışmak anlamına gelmediğini" savundu.

Filistin yanlısı gösterilerin yapıldığı Fransa'da Yahudi toplumu için "derin endişe duyduğunu" dile getiren Chikli, ülkedeki genel seçimlerden solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının galip çıkmasının Yahudiler için "kötü" bir durum olduğunu iddia etti.

Bakan Chikli, Fransa'daki genel seçimlerin ikinci turu öncesi İsrail'in Reshet Bet radyosunda yaptığı konuşmada, aşırı sağcı Marine Le Pen'in başında olduğu Fransa'nın İsrail için "iyi" olacağını belirtmişti.

Macron, İsrailli Bakanın açıklamalarından rahatsızlığını Netanyahu'ya iletti

İsrail basını, Macron'un Bakan Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini bildirmişti.

Macron'un, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Chikli'nin açıklamalarının "kabul edilmez olduğunu" ve bunun "Fransa'nın iç işlerine karışmak" anlamına geldiğini aktardığı kaydedilmişti.

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN partisinin, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oyla galip gelmesi üzerine Macron, meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almıştı.

İlk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da yapılan genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi ittifakı 178 milletvekiliyle mecliste en fazla sandalyenin sahibi olmuştu.