Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim kararı parti içinde ayrışmalara neden oldu - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim kararı parti içinde ayrışmalara neden oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci sırayı kaybetmesi ve erken seçim kararı alması, merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'nde ayrışmalara ve iç karışıklığa yol açtı. Macron'un partisi Rönesans, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin ardında kalarak seçimleri ikinci sırada tamamladı. Bu durum üzerine Macron, Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gidileceğini duyurdu. Bu karar, muhalefetin ittifak arayışlarına yol açtı. Merkez sağ partisi Cumhuriyetçilerin başkanı Eric Ciotti, aşırı sağla ittifak yapabileceğini açıklamasıyla parti içinde tartışmalara neden oldu. Parti yönetimi, Ciotti'yi ihraç etme kararı aldı ve erken seçimde aday gösterilmemesine karar verdi. Bu durum parti içinde ayrışma ve iç karışıklığa yol açtı.

13.06.2024 18:23
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, partisi Rönesans'ın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde birinci sırayı açık ara farkla aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisine kaptırmasının ardından aldığı erken seçim kararı, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinde ayrışmalara ve iç karışıklığa neden oldu.

Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 oyla AP seçimlerini, aşırı sağcı RN'nin arkasında bitirdi. Merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla seçimi 5'inci sırada bitirdi.

Bunun üzerine Macron, 9 Haziran'da beklenmedik şekilde iktidar cephesinin salt çoğunluğunun olmadığı Ulusal Meclisi feshettiğini ve 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

Bu kararı ilk önce olumlu karşılayan muhalefet, ittifak arayışı için kolları sıvadı.

Aralık 2022'den bu yana LR'nin başkanlığını yapan Eric Ciotti, 11 Haziran'da konuk olduğu Fransız televizyonunda RN ile ittifaka yeşil ışık yakarak, Cumhuriyetçi siyasetçileri de şaşkınlığa uğrattı.

Sağcı siyasetçiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Ciotti'nin bu adımıyla, bencilce davrandığını, aşırı sağa karşı mücadele eden Cumhuriyetçi geleneğe ihanet ettiği değerlendirmesinde bulundu ve başkanlarının istifa etmesini istedi.

Ciotti'nin kararı parti içinde ayrışma ve iç karışıklığa sebebiyet verirken, LR'nin yönetimi 12 Haziran için acil toplantı talebinde bulundu.

Toplantının gerçekleşmesini engellemek adına Ciotti, kendisi içerde bulunduğu sırada partisinin merkez binasındakilerin tahliye edilmesi ve binanın kapısının kilitlenerek kapatılması talimatını verdi. Ancak bu tedbirler sonuç vermedi.

Nitekim LR yönetimi, başkanları olmadan düzenledikleri toplantıda, oy birliğiyle Ciotti'nin partiden ihraç edilmesini ve erken seçimde aday gösterilmemesini kararlaştırdı.

Ciotti aynı gün X hesabından yaptığı açıklamada, bu toplantının meşruiyetini sorguladı ve partinin başkanı olarak kalacağını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, toplantı öncesi basına açıklama yapan LR'li AP Milletvekili Geoffroy Didier, gerekirse Ciotti'yi binadan çıkarabileceklerini açıkladı.

Ciotti'nin yerine partiyi geçici olarak, François-Xavier Bellamy ve Annie Genevard'ın yönetmesi kararlaştırıldı.

Genevard, elinde yedek anahtarlarla bazı parti üyeleriyle beraber merkez binalarının önüne gelerek kapıyı açtı.

Ciotti, dün binadan çıkarken, akşam Fransız televizyonuna konuk oldu.

LR'deki iç karışıklık sosyal medyaya yansıdı

Partideki iç karışıklık Cumhuriyetçiler'in sosyal medya hesaplarına da yansıdı.

LR'nin X hesabının şifreleri Ciotti karşıtları tarafından değiştirilirken, partinin Facebook hesabının yönetimi Ciotti'nin destekçilerinin elinde kaldı.

İki hesaptan birbiriyle çelişen mesajlar paylaşılırken, LR'nin X hesabı, platformun kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle bir süreliğine askıya alındı.

Bu sabah parti merkezine giden Ciotti, ofisindeyken çektiği bir videoyu X hesabından "Fransa için iş başına!" notuyla paylaştı.

Ciotti, parti binasının önünde gelişmeleri takip eden gazetecilere balkondan konuştu.

Gazetecilerin "Ofisinizde ne yapıyorsunuz?" sorusuna Ciotti, "Çalışıyorum." yanıtını verdi.

Ciotti, basın mensuplarının "Girişiniz engellendi mi? Her şey iyi gidiyor mu, hiçbir şey olmamış gibi?" sorusuna da "Neredeyse." cevabını verdi.

Eric Ciotti, gün içinde basına verdiği bir diğer demeçte de parti yönetiminin kendisini ihraç etme kararı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bir yandan, LR'li Senato Başkanı Gerard Larcher gibi partinin önde gelen isimleri Ciotti karşıtı bir tutum sergilerken, partinin gençlik kolu olan Genç Cumhuriyetçiler Hareketi Başkanı Guilhem Carayon Ciotti'nin aşırı sağla kurmak istediği ittifaka olumlu bakıyor.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim kararı parti içinde ayrışmalara neden oldu - Son Dakika

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