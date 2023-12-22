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Fransa'da Charlie Hebdo'ya para cezası - Son Dakika
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Fransa'da Charlie Hebdo'ya para cezası

Fransa'da bir mahkeme, Charlie Hebdo dergisini Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı. Mahkeme, dergiyi suçlu buldu ve yayın yönetmeni ile bir gazetecisine 3'er bin avro para cezası verdi. Ayrıca dergi, manevi tazminat olarak 3 bin avro ödemeye mahkum edildi.

Fransa\'da Charlie Hebdo\'ya para cezası
22.12.2023 - 17:11,  Güncelleme: 17:12
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Fransa'da mahkeme, Charlie Hebdo dergisini Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Valence mahkemesi, kentte bir Müslüman okulu yöneten Değerler ve Başarı Derneğini (Valeurs et Reussite), Charlie Hebdo'yla karşı karşıya getiren davanın kararını dün açıkladı.

Mahkeme, Charlie Hebdo'yu Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle suçlu buldu ve derginin yayın yönetmeni ve bir gazetecisini ayrı ayrı 3'er bin avro para cezasına çarptırdı.

Yerel mahkeme, Charlie Hebdo'nun ayrıca manevi tazminat nedeniyle Değerler ve Başarı Derneğine 3 bin avro ödemesine hükmetti.

Değerler ve Başarı Derneği Başkanı Mourad Jabri, "Adalet, derneğimiz ve Müslüman Kardeşler arasında bir bağ olmadığını gösterdi." ifadesini kullandı.

Dernek, Charlie Hebdo'nun Temmuz 2022'de yayımladığı makalede, okulları ve Müslüman Kardeşler arasında bağ kurarak iftira attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Tarafları karşı karşıya getiren davanın oturumu yerel mahkeme nezdinde 5 Aralık'ta görülmüştü.

Kaynak: AA
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