Fransa'da Çiftçiler Yolları Kapattı - Son Dakika
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Fransa'da Çiftçiler Yolları Kapattı

Fransa'da çiftçiler, AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına karşı eylemlerini yeniden başlattı.

20.11.2024 15:16
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Fransa'da hükümet, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına tepki olarak yaklaşık bir yılın ardından yeniden eylem kararı alan çiftçilerin yolları kapatmasına tepki gösterdi.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard çiftçi eylemlerine ilişkin France 2 kanalına yaptığı açıklamada, "çiftçilerin endişelerini dile getirmesi ve bazı alanlarda ilerleme sağlanması talepleri meşru, yolları kapatmaları ise kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Micheal Barnier hükümetinin, bir önceki hükümetin çiftçilere verdiği sözleri yerine getirmek için elinden geleni yaptığını savunan Bakan Genevard, yıl sonuna kadar zararlarının karşılanması sözü verilen çiftçilere ödeme yapılacağını belirtti.

Öten yandan, ülke genelindeki eylemlere öncülük eden Coordination Rurale (CR) sendikası, çiftçilerin seslerinin duyulması için "kaos" yaratmaktan çekinmeyeceklerinin sinyalini verdi.

Hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için sene başında geniş çaplı eylemler yaparak yolları kapatan çiftçiler, 17 Kasım'da Güney Amerika ülkeleri ile imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı yeniden harekete geçmişti.

Anlaşmanın Fransız çiftçiler için haksız rekabete yol açacağını savunan sendikalar, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde başlayan eylemleri diğer vilayetlerde de sürdürme kararı almıştı.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

2000 yılından bu yana müzakerelerin sürdüğü anlaşmada sona yaklaşıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Fransa, Tarım, Son Dakika

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