Fransa\'da muhalefet partileri bütçe yönetimini eleştirdi, gensoru önergesi sunuldu

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Fransa'da muhalefet partileri bütçe yönetimini eleştirdikleri Başbakan Gabriel Attal hükümetine karşı Meclis'te gensoru önergesi sundu.

Hükümete karşı verilen önergeye, Mecliste'ki solcu gruplardan 106 milletvekili imza attı.

Muhalefet milletvekilleri, Fransız hükümetinin bütçe yönetimi konusunda bazı kemer sıkma politikalarını kararname çıkararak Meclis'e danışmadan hayata geçirmesini eleştirdi.

Ayrıca muhalefet, hükümetin çalışma ve istihdam politikalarından 1,1 milyar avro, konutlarda enerji dönüşümünden 1 milyar avro ve okullara ayrılan ödeneklerden 690 milyon avro kesinti yapmasına tepki gösterdi.

Gensoru önergesinin oylanacağı oturum 3 Haziran'da yapılacak.

Fransız Anayasası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.