Fransa'da Polis Memuru Cinayetten Yargılanacak

Fransa'da 2023'te polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki sürücü Nael Merzouk'a ateş eden polis memuru, cinayetten yargılanacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nanterre Mahkemesi, Haziran 2023'te polis kurşunuyla hayatını kaybeden Merzouk'un dosyasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ateş eden ve Merzouk'un ölümüne neden olan polis Florian M, "cinayet" suçlamasıyla yargılanacak.

Florian M, temyiz başvurusunda bulunmadığı takdirde, dava Hauts-de-Seine Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2026'nın ikinci veya üçüncü çeyreğinde görülecek.

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de, içinde 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nael Merzouk'u öldürmüştü.

Merzouk'un ölümü, ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açmış, polis şiddetine tepki gösterenler, çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Polisin, Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Nanterre Savcılığı mart ayında, Merzouk'a ateş eden polis memurunun cinayetten yargılanmasını talep etmişti.