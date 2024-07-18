Fransa'da Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet yeniden seçildi

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla düzenlenen erken genel seçimlerin ardından seçimin kaybedeni olarak nitelendirilen Macron ittifakının adayı ve eski Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet yeniden aynı göreve seçildi.

Yerel saatle 15.00'te yapılan oturumda meclis başkanlığı için yarışacak isimler arasında, Macron'un yeni adıyla "Cumhuriyet için Birlikte" partisinin adayı, eski Meclis Başkanı Braun-Pivet, solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı adayı Andre Chassaigne, Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Philippe Juvin, Merkezciler Partisinin adayı Charles de Courson, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı Sebastien Chenu ve Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) partilerinin adayı Naima Moutchou yer alıyordu.

Chassaigne'in 200 oyla birinci çıktığı oylamada mutlak çoğunluğun sağlanamasıyla Chassaigne, Chenu, Braun-Pivet ve Courson'un yarışacağı ikinci tur oylaması başlatıldı. Moutchou ve Juvin ikinci tur yarışından çekildi.

İkinci tur oylamasının birincisi sandıktaki oyların 210'unu alan iktidar grubunun adayı Braun-Pivet olurken, Chassaigne 202 oyla ikinci ve Chenu 143 oyla üçüncü oldu.

Mutlak çoğunluğun bu sefer de sağlanamamasıyla Başkanın nispi çoğunlukla belirleneceği üçüncü tur oylamasına gidilirken, 12 oy alarak oylamadan dördüncü çıkan Courson yarıştan çekildi.

Braun-Pivet, Chassaigne ve Chenu arasında gerçekleşen üçüncü oylama sonucunda, Ulusal Meclisin başkanı 220 oyla Braun-Pivet oldu.

Chassaigne 207 oyla ikinci olurken, Chenu ise 141 oyla oylamayı üçüncü sırada tamamladı.

Başkan yardımcılarının 19 Temmuz'da atanması bekleniyor.

İktidar partisi eski adıyla "Rönesans"ın 6-9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, Macron 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshederek ülkeyi erken seçim sürecine götürmüştü. Bir aydan kısa sürede düzenlenen genel seçimlerde, 5 yıl boyunca görev alacak yeni 577 milletvekili adayı belirlenmiş ancak herhangi bir parti veya ittifak Mecliste salt çoğunluğu sağlamak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Erken genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkarırken, Macron'un ittifakı 163, aşırı sağcı RN ittifakı ise 143 milletvekiliyle Meclise girmiş ve iktidar kanadı 2022 genel seçimlerine göre 90 kadar milletvekili kaybetmişti.