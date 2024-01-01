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Fransa'da yeni yıl coşkusu

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan yaklaşık 1,5 milyon kişi 2024 yılını coşkuyla karşıladı. Yeni yılı karşılamak için toplanan kalabalık, Arc de Triomphe Anıtı'na yansıtılan video görüntüleri ve ışık gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre, terör eylemi riski nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alınırken, 6 bin polis, 90 bin jandarma ve 5 bin asker yılbaşı kutlamaları için görev yaptı.

Fransa\'da yeni yıl coşkusu
01.01.2024 - 23:07,  Güncelleme: 23:21
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- Fransa'da yeni yıl coşkusu

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan yaklaşık 1,5 milyon kişi 2024 yılını coşkuyla karşıladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni yıl kutlamaları görkemli görüntülere sahne oldu. Yeni yılı karşılamak için yaklaşık 1,5 milyon kişi Paris'teki dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Champs-Elysees'de bulunan Arc de Triomphe (Zafer Takı) Anıtı'na yansıtılan video görüntüleri ve ışık gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, video gösterilerinin ana teması ise Paris Yaz Olimpiyatları oldu. Geri sayımının ardından yerel saatin 00.00'ı göstermesiyle milyonlarca kişi görkemli havai fişek gösterilerinin altında 2024'e merhaba dedi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, terör eylemi riski nedeniyle ülke genelinde sıkı önlemler alındığını güvenlik kuvvetlerinin teyakkuza geçirileceğini duyururken, Başkent Paris'te 6 bin, Fransa genelinde ise 90 bin polis ve jandarma ile birlikte 5 bin asker, yılbaşı kutlamaları ve insanların huzurunu sağlamak için sokaklarda görev yaptı.

Kaynak: İHA
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