Fransa'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Fransa'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

17.07.2025 00:10
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Fransa, BM'de İsrail'in Gazze ablukasına son vermesi ve insani yardımların ulaşmasını istedi.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont, İsrail'in Gazze'de insani yardıma yönelik uyguladığı ablukaya son vermesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'deki insani duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Bonnafont, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki durumun acil olması nedeniyle İngiliz, Danimarkalı, Yunan ve Slovenyalı ortaklarıyla birlikte BMGK'de bu oturumu talep ettiklerini dile getirdi.

BMGK'nin öncelikle İsrail'i uluslararası hukuka saygı duymaya ve özellikle Gazze'deki Filistinlilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırması gerektiğini belirten Bonnafont, şöyle devam etti:

"İsrail, insani yardıma yönelik ablukaya son vermeli. Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından yönetilen (insani yardım) dağıtım sistemi kabul edilemez. Bu, uluslararası hukukun gereklilikleri ile yansızlık, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi insani ilkelerle bağdaşmıyor. Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından dağıtım merkezleri açıldığından beri, gıda dağıtımı sırasında yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı. Bu kabul edilemez."

İnsani yardımın asla siyasi bir araç haline dönüştürülmemesi gerektiğine vurgu yapan Bonnafont, Gazze'ye derhal büyük miktarda insani yardımın girerek bölgedeki sivillerin tamamına güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Jerome Bonnafont, BMGK'nin, İsrail'i, Avrupa Birliği (AB) ile 10 Temmuz'da imzaladığı anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırması gerektiğini ifade ederek, bu anlaşmanın Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşmasını sağlaması gerektiğini kaydetti.

Söz konusu anlaşma kapsamında bu insani yardımın BM ve ortakları tarafından dağıtılması gerektiğini anlatan Bonnafont, "(BM ve ortakları) İnsani ilkelere saygı duyarak insani yardım ulaştırabilecek kapasiteye sahip ve yardımın iyi bir şekilde dağıtıldığına yönelik güvence sağlayan tek aktörlerdir." dedi.

Bonnafont, BMGK'nin BM'nin insani yardım faaliyetlerine yönelik desteğini bir kez daha dile getirmesi gerektiğini belirterek, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürdüğü sürece bu yardımın yetersiz kalacağına dikkati çekti.

BMGK'den, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki çağrılarını sürdürmesini isteyen Bonnafont, Gazze'deki insani durumun ciddiyetinin, Filistin meselesinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini gösterdiğini anlattı.

Jerome Bonnafont, yalnızca siyasi bir çözümün, İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güvenlik taleplerini karşılayabileceğini vurgulayarak, ay sonunda New York'ta iki devletli çözüme ilişkin bir konferans düzenleneceğini hatırlattı.

"Bu çözüm ne bir hayal ne bir ütopya; bu, kalıcı çözüm için tek gerçekçi yol" diyen Bonnafont, söz konusu konferansla ilgili çalışma gruplarının, iki devletli siyasi çözümün gerçekleşmesi için gerekli somut adımları belirlediğini aktardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Fransa, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

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