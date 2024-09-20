Fransa\'dan \'Hinterland\' Fotoğraf Sergisi

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Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Elçilik konutunun bahçesinde düzenlenen sergiye, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Gilles Rouiland, sergi küratörü Deniz Artun, sanatçılar Yusuf Sevinçli, Necla Rüzgar ve çok sayıda davetli katıldı.

Eserlerin, sergi küratörü ve sanatçılar eşliğinde gezilmesiyle başlayan etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Büyükelçi Dumont, Avrupa Miras Günleri'nin her yıl büyüyen bir girişim olduğunu, Ankara'da bu yıl açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "2024 yılında 8 Avrupa Büyükelçiliği ile 20'den fazla Türk ortak bu etkinlikte yer alacak." dedi.

Avrupa Miras Günleri'nin birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildiğine işaret eden Dumont, "İnternet sitemizi 25 bin kişinin ziyaret ettiğini tespit ettik. Bu, girişimlerin anlamlı olduğunun ve Türk paydaşlarımızla Türk kamuoyunda yankı oluşturduğunun bir kanıtı. Büyük ölçekli ortak projeler üretmeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

Dumont, Avrupa Miras Günleri için bu yıl Fransız sanatçı Julien de Casabianca'nın Ankara'ya davet edildiğini kaydederek, sanatçının ünlü sanat eserlerini binalara entegre etme konusunda uzmanlaşmış bir isim olduğunu söyledi.

Casabianca'nın eserlerinin, 22 Eylül'de, saat 11.00-15.00 saatlerinde J.F Kennedy Caddesi'nde, 28 Eylül'de saat 11.00-15.00 saatlerinde de Institut Français Ankara binasında ziyaret edilebileceğini söyleyen Dumont, sergiye katılan davetlilere teşekkür etti.

Müsteşar Rouiland, Türkiye'nin yüzyıllardır canlı ve dinamik insan ilişkileri geçmişine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de Fransız Büyükelçiliği Kültür departmanında bulunmanın büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

"Görev sürem boyunca uzun vadeli bir sürecin parçası olan bu tür projeleri teşvik etmeye çalışacağım." diyen Rouiland, yakın zamanda düzenlenen etkinliklerde binlerce kişinin bir araya geldiğini anlattı.

Rouiland, kasımda Ankara'da, "dijital kültürü kutlamak" ve "uluslararası caz ve film festivallerine katkıda bulunmak" amacıyla kültürel program düzenleneceğini duyurdu.