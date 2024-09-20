Fransa'dan 'Hinterland' Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'dan 'Hinterland' Fotoğraf Sergisi

Fransa\'dan \'Hinterland\' Fotoğraf Sergisi

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri kapsamında 'Hinterland' sergisini açtı.

20.09.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Elçilik konutunun bahçesinde düzenlenen sergiye, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Gilles Rouiland, sergi küratörü Deniz Artun, sanatçılar Yusuf Sevinçli, Necla Rüzgar ve çok sayıda davetli katıldı.

Eserlerin, sergi küratörü ve sanatçılar eşliğinde gezilmesiyle başlayan etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Büyükelçi Dumont, Avrupa Miras Günleri'nin her yıl büyüyen bir girişim olduğunu, Ankara'da bu yıl açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "2024 yılında 8 Avrupa Büyükelçiliği ile 20'den fazla Türk ortak bu etkinlikte yer alacak." dedi.

Avrupa Miras Günleri'nin birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildiğine işaret eden Dumont, "İnternet sitemizi 25 bin kişinin ziyaret ettiğini tespit ettik. Bu, girişimlerin anlamlı olduğunun ve Türk paydaşlarımızla Türk kamuoyunda yankı oluşturduğunun bir kanıtı. Büyük ölçekli ortak projeler üretmeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

Dumont, Avrupa Miras Günleri için bu yıl Fransız sanatçı Julien de Casabianca'nın Ankara'ya davet edildiğini kaydederek, sanatçının ünlü sanat eserlerini binalara entegre etme konusunda uzmanlaşmış bir isim olduğunu söyledi.

Casabianca'nın eserlerinin, 22 Eylül'de, saat 11.00-15.00 saatlerinde J.F Kennedy Caddesi'nde, 28 Eylül'de saat 11.00-15.00 saatlerinde de Institut Français Ankara binasında ziyaret edilebileceğini söyleyen Dumont, sergiye katılan davetlilere teşekkür etti.

Müsteşar Rouiland, Türkiye'nin yüzyıllardır canlı ve dinamik insan ilişkileri geçmişine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de Fransız Büyükelçiliği Kültür departmanında bulunmanın büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

"Görev sürem boyunca uzun vadeli bir sürecin parçası olan bu tür projeleri teşvik etmeye çalışacağım." diyen Rouiland, yakın zamanda düzenlenen etkinliklerde binlerce kişinin bir araya geldiğini anlattı.

Rouiland, kasımda Ankara'da, "dijital kültürü kutlamak" ve "uluslararası caz ve film festivallerine katkıda bulunmak" amacıyla kültürel program düzenleneceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Fransa, ankara, Güncel, Sanat, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan 'Hinterland' Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 Lübnan’a bomba yağıyor İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi Lübnan'a bomba yağıyor! İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 23:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'dan 'Hinterland' Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement