Fransa'dan İsrail'e Hastane Saldırıları Kınması - Son Dakika
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Fransa'dan İsrail'e Hastane Saldırıları Kınması

Fransa, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını kınadı ve insani durum için ateşkes çağrısı yaptı.

30.12.2024 19:46
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Fransa, İsrail'in Gazze'de hastanelere yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in özellikle Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren nadir hastanelerden olan Kemal Adnan dahil son günlerde hastanelere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, Kemal Advan'daki hasta ve sağlık personelinin yanı sıra, İsrail tarafından alıkonan hastanenin müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin durumundan da endişe duyulduğu belirtildi.

İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, özellikle hastane alt yapılarının korunmasını zorunlu kılan uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki sivillerin uzun süredir yaşadığı durumun, "kabul edilemez" olduğu bildirilerek, insani durumun aciliyeti karşısında tüm taraflara, bir an evvel ateşkes sağlanması için uzlaşma çağrısı yapıldı.

İsrail askerleri tank ve zırhlı araçlarla 27 Aralık'ta Kemal Advan'a bir kez daha baskın düzenlemişti.

Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren nadir hastanelerden Kemal Advan bu baskının ardından hizmet dışı kalmıştı.

Baskın sırasında gözaltına alınan hastane müdürü Ebu Safiyye'nin, aradan geçen 4 güne rağmen hala nereye götürüldüğü ve durumu belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail'e Hastane Saldırıları Kınması - Son Dakika

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