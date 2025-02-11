Fransa'dan İsrail'e Tepki

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Fransa, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail'in yürüttüğü operasyonlarda yerinden edilenler ve özellikle çocuklar olma üzere çok sayıda sivilin" hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun "güç kullanma biçimlerinin ciddi endişeye" yol açtığı kaydedilen açıklamada, İsrail otoritelerine, insancıl hukuk kapsamındaki zorunluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sivillerin korunması istendi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını 21. gününde sürdürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 909 Filistinli hayatını kaybetti.