Fransa\'dan İsrail ve İran Açıklaması

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "İran'ın nükleer programına dair ciddi endişelerimizi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından kısa süre önce kabul edilen karar da dahil olmak üzere, defaatle dile getirdik. İsrail'in herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkını tekrar ifade ediyoruz. Gerginliği azaltmak için tüm diplomatik kanalların seferber edilmesi elzemdir. Fransa buna katkıda bulunmaya bütünüyle kararlıdır" açıklamasını yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Fransa, Orta Doğu'daki gelişmeleri, ortaklarıyla sıkı koordinasyon içinde azami dikkatle takip ediyor. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve bölgesel istikrarı tehlikeye atabilecek her türlü gerilimden kaçınmaya çağırıyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın ve çıkarlarımızın güvenliğidir ve duruşumuzu buna göre uyarlıyoruz. İran'nın nükleer programına dair ciddi endişelerimizi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından kısa süre önce kabul edilen karar da dahil olmak üzere, defaatle dile getirdik. İsrail'in herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkını tekrar ifade ediyoruz. Gerginliği azaltmak için tüm diplomatik kanalların seferber edilmesi elzemdir. Fransa buna katkıda bulunmaya bütünüyle kararlıdır."