Fransa'dan UCM Üyelerine Destek

Fransa, ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 4 üyesini yaptırım listesine almasına tepki göstererek, UCM üyeleriyle dayanışma mesajı verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında bir Fransız yargıcın da bulunduğu 4 UCM üyesine ABD'nin yaptırım kararı almasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

ABD'ye UCM üyelerine yönelik yaptırımları kaldırması çağrısı yapılan açıklamada, "Fransa, bu kararın hedef aldığı yargıçlar ve UCM çalışanlarına sarsılmaz desteğini yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UCM çalışanlarının "cezasızlıkla mücadelede temel bir rol" üstlendiği vurgulandı.

ABD yönetimi UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını, "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yazılı açıklama yaparak, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi yaptırım listesine eklediklerini bildirmişti.