Fransa Mahkemesi, İsrail'e Silah Sevkiyatını Durdurma Başvurusunu Reddetti

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Fransa'da mahkeme, hükümetin İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yapılan başvuruyu kabul etmedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris İdare Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütü ve Fransız İnsan Hakları Birliğinin, Fransa'nın İsrail'e silah sevkiyatının geçici olarak durdurulması için yaptığı ortak başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, kovuşturmaya yetkisi olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Uluslararası Af Örgütü ve Fransız İnsan Hakları Birliği, İsrail uluslararası yükümlüklerini yerine getirene kadar Fransa'nın bu ülkeye silah sevkiyatının askıya alınması için hafta başında mahkemeye başvurmuştu.??????