Fransa, Manş Denizi açıklarında 63 düzensiz göçmeni kurtardı

Güncel

Fransa, Manş Denizi açıklarında 63 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Le Figaro'nun haberine göre, Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines açıklarında bir botta bulunan 63 düzensiz göçmen dün akşam saatlerinde kurtarıldı.

Fransız Denizcilik İdaresi, kurtarma operasyonunun, göçmen botunda bulunan bir kişinin acil yardım ekipleri ile temasa geçmesinin ardından gerçekleştiğini açıkladı.

Fransız yetkililer, 3 Mart'ta, 16 düzensiz göçmenin bulunduğu küçük bir teknenin Dunkirk sahiline birkaç kilometre mesafede battığını ve 7 yaşındaki bir kız çocuğunun boğulduğunu duyurmuştu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yıl İngiltere'ye 2 binden fazla göçmen geçiş yaptı.

Geçen yıl ise yaklaşık 30 bin göçmen Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaştı.