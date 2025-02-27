Fransa, Ukrayna ile Nadit Toprak Görüşmeleri Yapıyor

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Fransız hükümeti, aylardır Ukrayna'nın nadir toprak elementlerini kendi savunma sanayisinde kullanmak için Kiev yönetimi ile görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, France Info'ya yaptığı açıklamada, ulusal savunma sanayisinin gelecek 30-40 yıl için nadir toprak elementlerine ihtiyaç duyacağını belirtti.

ABD ile Ukrayna arasında Ukrayna'daki nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma imzalanma sürecindeyken, Bakan Lecornu, Ukrayna yönetiminin sadece ABD'ye değil Fransa'ya da bu konuda çeşitli tekliflerde bulunduğunu dile getirdi.

Lecornu, Ukrayna'nın nadir toprak elementlerinin Fransız savunma sanayisinde kullanımı konusunda müzakerelerin ekim ayından bu yana sürdüğünü söyledi.

Böyle değerli madenlerin ithalatında çeşitlendirmeye gitmek istediklerini vurgulayan Lecornu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine Kiev yönetimi ile bu hususta görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, dün, Bakanlar Kurulu'nun ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşma taslağını onayladığını bildirmişti.