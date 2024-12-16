Fransa ve Cezayir Arasında Diplomat Krizi

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Fransa, ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalıştığı gerekçesiyle büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıran Cezayir'e tepki gösterdi.

Fransa'da gensoru önergesiyle düşürülen ancak görevini sürdüren hükümetin Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, France Inter kanalına yaptığı açıklamada, Cezayir'in Fransa'ya yönelik suçlamalarını "asılsız" olarak niteledi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransız Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını doğrulayan Barrot, bundan dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Desteklerini sunmak için Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'i telefonla aradığını aktaran Barrot, Cezayir'in ülkesine yönelttiği "istikrarsızlaştırma" suçlamalarını da "asılsız ve fantezi" olarak niteledi.

Dün Cezayir'de Fransızca yayın yapan el-Moudjahid gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Fransa istihbaratının ülkede istikrarın sarsılması için eski terör yapılanmalarını yeniden aktif hale getirmeye çalıştığı gerekçesiyle Fransa'nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak "ağır bir dille" uyardığı bildirilmişti.

Haberde, istikrar bozucu eylemlerin Fransız istihbaratı tarafından desteklendiğinin ortaya çıkarıldığına işaret edilerek, "İsa Muhammed Emin" adlı eski bir teröristin Cezayir resmi televizyon kanalına yaptığı itirafta Fransa İstihbaratı tarafından komplolar düzenlendiğini aktardığı kaydedilmişti.

Fransa ile Cezayir arasında ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor.

Fransa'nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesine, Fas lehine bir özerklik planına destek verdiğini duyurması bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, temmuzda Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti,

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.

Bu sorunlar arasında, Fransız yetkililerin yıllardır vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi, Fransa'nın 1960 ile 1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.