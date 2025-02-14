Fransa ve Mısır'dan Gazze'ye Destek Görüşmesi

Güncel

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Paris'te Gazze'deki durumu görüştü.

Barrot ve Abdulati, Paris'te dün düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakan, görüşmede Gazze'de ateşkesin korunmasına, esirlerin serbest bırakılmasına ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışa ulaşılmasına katkı sağlama arzularını ifade etti.

Gazze'deki yıkımının boyutunu göz önünde bulunduran iki bakan, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını, bunun uluslararası hukuka ciddi bir ihlal teşkil edeceğini ve komşu ülkeleri istikrarsızlaştıracağını belirtti.

Barrot ve Abdulati, bölgeye insani yardımın ulaştırılması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için tüm ortaklarla çalışmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, Afrika da dahil bölgesel krizlere karşı işbirliklerini güçlendirmek istediklerini bildirdi.

İki bakanın ülkeleri arasındaki işbirliğine de değindiği görüşmede, Barrot, Fransa'nın, Mısır'ın istikrarını desteklediğini kaydetti.